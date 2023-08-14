Эксклюзив 14 августа 2023, 08:44 Пакет с патронами обнаружили в Новой Москве Пакет с крупнокалиберными патронами обнаружили в Новой Москве РИА «Новости»

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Пакет с боеприпасами обнаружили в поселении Сосенское в Новой Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По имеющимся данным, тревожный вызов поступил примерно в 8:20 утра. Мужчина сообщил в полицию, что нашел пакет с новыми крупнокалиберными патронами на берегу Быковского ручья.

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UPD: источник в экстренных службах сообщил, что обнаружить подозрительный пакет на месте происшествия не удалось.

Ранее житель московского Куркина принял подозрительный предмет на остановке за боеприпас и сообщил об этом экстренным службам по номеру «112». Однако, как выяснили прибывшие на место полицейские, предмет не представлял никакой угрозы.