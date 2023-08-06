Эксклюзив 06 августа 2023, 08:28 Мужчина в Куркине принял подозрительный предмет с проводами за боеприпас Мужчина в Москве испугался подозрительного предмета на остановке, похожего на боеприпас РИА «Новости»

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Житель московского Куркина принял подозрительный предмет на остановке общественного транспорта за боеприпас. Как сообщил «360» источник в экстренных службах, предмет не представлял никакой угрозы.

Об инциденте бдительный гражданин сообщил примерно в 08:00. По его словам, на остановке у Новокуркинского шоссе он нашел предмет с проводами и сразу позвонил по номеру «112».

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По словам источника, место обнаружения подозрительной находки оцепили. На месте работают сотрудники полиции. Все обстоятельства случившегося уточняются.

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