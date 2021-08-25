Пакет с мертвым младенцем нашли возле церкви в Гатчине

Возле церкви в Гатчине обнаружили пакет с телом младенца и запиской, которую, предположительно, оставила его мать. Об этом со ссылкой на источник сообщили «Невские новости».

Местные жители обнаружили жуткую находку накануне вечером. У церкви лежал пакет с мертвым младенцем. Там же была и записка — в ней была указана дата рождения ребенка. Было написано, что малыш умер после болезни, а его мать не знала, что с ним делать.

Признаков насильственной смерти на теле младенца при первом осмотре не обнаружили. Правоохранители начали разыскивать родителей ребенка.

Издание «Мойка78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что пакет с умершим ребенком оставили у входа в церковь при Солодухинском кладбище. По предварительным данным, это девочка возрастом около четырех месяцев. Труп направили в морг, где установят точную причину смерти.

В Ставропольском крае ранее местную жительницу, которая пыталась продать своего ребенка, разместив объявление в интернете, приговорили к двум годам колонии.