Жительнице Ставропольского края вынесли приговор за попытку продать ребенка

В Кировском городском округе Ставрополья вынесли приговор местной жительнице, которая попыталась продать свою новорожденную дочь. Об этом сообщил newstracker.ru.

По версии следствия, осужденная решила заработать, продав своего ребенка. Она опубликовала объявление о продаже несовершеннолетней в интернете. На объявление откликнулась другая женщина.

Девочка родилась в медицинском учреждении города Новопавловск. При оформлении бумаг на младенца, роженица предоставила документы покупательницы. Работники роддома увидели несоответствия и обратились в полицию.

Суд отправил мать девочки в колонию общего режима на два года и три месяца. Покупательнице дали три года условно.