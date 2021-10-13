Озвучена причина, почему Собчак не дождалась врачей после ДТП в Сочи

Телеведущая Ксения Собчак сразу же после аварии в Сочи уехала в аэропорт на новой машине. На допросе она рассказала, что после ДТП поняла, что сильно не пострадала, передала «Вечерняя Москва» со ссылкой на протокол допроса.

По словам Собчак, ее помощник вызвал скорую помощь для других пострадавших и новый автомобиль до аэропорта для нее.

«Я еще раз уточнила у помощника, точно ли едет скорая. Он вновь подтвердил мне, что скорая вот-вот приедет. Мы пересели в другой автомобиль и поехали в аэропорт», — сказала Собчак.

К врачам телеведущая обратилась уже по прилету в Москву. Они диагностировали у нее ушибы головы, копчика и грудной клетки.

На вопрос о том, кто является виновником смертельной аварии, Собчак ответить не смогла, так как не следила за ситуацией на дороге. Водитель автомобиля, в котором ехала телеведущая, заявил, что она покинула ДТП через семь минут после столкновения.