Эксклюзив 09 января 2023, 17:35 «Отзывчивый человек». Подруга рассказала о втором пилоте жестко приземлившегося в НАО самолета Подруга второго пилота упавшего в НАО Ан-2 назвала его добрым и отзывчивым человеком

Читать 360tv в

Второй пилот жестко приземлившегося в Ненецком автономном округе самолета Ан-2 Владимир Тишин — добрый и отзывчивый человек, рассказала «360» его знакомая Наталья. Она добавила, что у летчика есть семья — супруга и двое детей.

«Очень добрый, отзывчивый человек. Всегда с улыбкой на лице», — рассказала собеседница «360».

Реклама

Она добавила, что летчик работает уже четыре года, у него семья и две дочки. Старшая ходит в школу и учится в первом классе, а младшей в декабре исполнился год. Тишину 1 декабря исполнилось 32, уточнила Наталья.

Реклама

«Он из Ростова, работал в Архангельске в [аэропорте] Васьково на Ан-2, там женился и спустя некоторое время приехал в Нарьян-Мар», — отметила она.

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку 9 января в Ненецком автономном округе. На борту находились 10 пассажиров и два члена экипажа. По предварительной информации, погибли два человека. На месте работают представители экстренных служб, они устанавливают состояние выживших людей. Житель поселка Каратайка рассказал «360», что возможной причиной ЧП мог стать густой туман.