Происшествия 30 марта 2024, 08:30 Ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе» допросили в СК ТАСС: следователи допросили ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе» РИА «Новости»

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Представители СК РФ провели допрос ответственного за пожарную безопасность здания «Крокус Сити Холла», где 22 марта произошел теракт. Об этом со ссылкой на источник сообщил ТАСС.

Допрос был связан с мерами по обеспечению пожарной безопасности и системами противопожарной защиты.

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По словам очевидцев трагедии, после поджога террористами здания «Крокуса» не сработали системы пожаротушения, дымоудаления, а также не включилось аварийное освещение.

Сын владельца Crocus Group Араза Агаларова Эмин опроверг эту информацию. Глава СК РФ Александр Бастрыкин ранее поручил следователям проверить состояние всех систем на объекте и проанализировать их работу при теракте.

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