Происшествия 20 декабря 2023, 16:05 Ответственного за очистку кровли сотрудника отстранили после инцидента у метро Отвечавшего за очистку крыш у «Смоленской» отстранили после падения ледяных глыб РИА «Новости»

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В результате ЧП у станции «Смоленская» Арбатско-Покровской линии отстранили сотрудника мосметро, который отвечал за очистку кровли. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного дептранса.

«Метрополитен приносит извинения пострадавшим и их близким, а также окажет всю необходимую помощь», — отметили в ведомстве.

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Кроме того, в учреждении подчеркнули, что метрополитен усилит контроль за уборкой снега и льда с крыш для обеспечения безопасности пассажиров.

Глыба льда упала на двух женщин у станции метро «Смоленская». Одна из пострадавших была без сознания до приезда медиков, а вторая не получила серьезных травм. Врачи оказали обеим необходимую помощь.