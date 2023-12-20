20 декабря 2023, 16:05
Ответственного за очистку кровли сотрудника отстранили после инцидента у метро
Отвечавшего за очистку крыш у «Смоленской» отстранили после падения ледяных глыб
В результате ЧП у станции «Смоленская» Арбатско-Покровской линии отстранили сотрудника мосметро, который отвечал за очистку кровли. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного дептранса.
«Метрополитен приносит извинения пострадавшим и их близким, а также окажет всю необходимую помощь», — отметили в ведомстве.
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Кроме того, в учреждении подчеркнули, что метрополитен усилит контроль за уборкой снега и льда с крыш для обеспечения безопасности пассажиров.
Глыба льда упала на двух женщин у станции метро «Смоленская». Одна из пострадавших была без сознания до приезда медиков, а вторая не получила серьезных травм. Врачи оказали обеим необходимую помощь.
Метро
Москва 2023
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