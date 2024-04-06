Происшествия 06 апреля 2024, 18:54 Отсидевший в СИЗО ученый получил извинения за обвинения в убийствах Прокуратура Москвы извинилась перед ученым Цветковым за обвинения в убийствах РИА «Новости»

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Московская прокуратура официально извинилась перед ученом-гидрологом Александром Цветковым за незаконные обвинения в преступлении 20-летней давности. Об этом сообщила член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева в своем Telegram-канале.

«Ошибаться не стыдно, стыдно не признавать ошибки и не извиняться», — написала она.

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Цветкова обвинили в нескольких жестоких убийствах, совершенных в Москве и Подмосковье в 2002 году. Мужчина провел почти год в следственном изоляторе, но после его отпустили в связи с недоказанностью.

Исследователя задержали в аэропорту Домодедово из-за сходства с фотороботом преступника. Мужчину заключили под стражу, хотя его коллеги подтвердили, что во время совершения преступления тот был в экспедиции в Костромской и Вологодской областях.

В декабре 2023 года Цветкова освободили в зале суда. Обвиняемому назначили иную меру пресечения — запрет на выполнение определенных действий