Общество 11 декабря 2023, 19:16 Обвиненного в убийстве 20-летней давности ученого освободили в Москве Суд отменил арест гидролога Цветкова, обвиненного в убийстве 20-летней давности Фото: Telegram-канал пресс-службы московских судов общей юрисдикции

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Замоскворецкий районный суд Москвы изменил меру пресечения для ученого-гидролога Александра Цветкова, которого обвинили в совершении убийства, произошедшего двадцать лет назад. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Исследователя, задержанного ранее в аэропорту Домодедово из-за сходства с фотороботом преступника, 11 декабря освободили в зале судебного заседания.

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Обвиняемому назначили иную меру пресечения — запрет на выполнение определенных действий. Ученый находился под арестом почти год — с 16 февраля.

Его сходство с портретом убийцы искусственный интеллект оценил в 55%. Этого оказалось достаточно, чтобы поместить Цветкова под стражу, несмотря на то, что его коллеги подтвердили, что во время совершения преступления он находился в экспедиции в Костромской и Вологодской областях.

Ранее суд в Москве приговорил физика Анатолия Губанова к 12 годам колонии по делу о госизмене.