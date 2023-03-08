Происшествия 08 марта 2023, 07:42 Отравившийся мухоморами депутат Терехов объяснил истинную причину своей госпитализации Депутат Терехов прояснил ситуацию с отравлением мухоморами Telegram

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Попавший в токсикологическую реанимацию НИИ имени Склифосовского депутат заксобрания Красноярского края Денис Терехов вышел на связь. В своем Telegram-канале он объяснил, что на самом деле с ним произошло. Накануне СМИ сообщили, что он отравился мухоморами.

«Я совершенно легально приобрел на Даниловском рынке в магазине БАДов обычную биодобавку для сна. Когда ты летаешь два раза в неделю туда-обратно, сон нарушается. Да, в ней в составе прочих трав был мухомор, который, кстати, не запрещен и свободно продается где угодно», — написал он.

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Он уточнил, что, возможно, выпил больше капсул, чем следует. Вдобавок ко всему могло отразиться двухнедельное голодание. В результате он выпил БАДы и уснул, но ночью вел себя тревожно, поэтому его невеста вызвала «Скорую помощь».

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При этом Терехов упрекнул медиков за слив информации, из-за чего все медиа узнали о произошедшем. Депутат добавил, что провел в больнице формальные часы, после пробуждения уже спустя два часа он был активен.

По словам главного врача медицинского центра «Корсаков», нарколога и психиатра Алексея Казанцева, в последнее время микродозинг мухоморами стал популярным у россиян. Производители утверждают, что что БАДы якобы помогают при депрессиях, хронической усталости, придают энергию. Однако врач предостерег граждан от употребления биодобавок, поскольку подобрать оптимальную дозу, по его словам, невозможно. Отравиться можно практически любой дозой грибов, заключил он.