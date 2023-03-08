Эксклюзив 08 марта 2023, 00:03 🍄 Экстремальная диета с мухоморами. Что известно о госпитализации депутата Терехова Депутат Денис Терехов опроверг сообщения об отравлении мухоморами Telegram-канал Дениса Терехова / Соцсети

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В ночь на 7 марта в токсикологическую реанимацию НИИ имени Склифосовского в Москве доставили депутата заксобрания Красноярского края от партии «Новые люди» Дениса Терехова. По предварительной информации, парламентарий отравился мухоморами. Официальных данных о причине госпитализации пока нет, но врачи сообщали о тяжелом состоянии пациента. Позже Терехов опроверг заявления и заверил, что чувствует себя нормально. В запутанной истории разбирался «360».

Серьезное отравление

Об отравлении грибами сообщили сразу несколько СМИ. По информации Telegram-канала Shot, 44-летний депутат законодательного собрания Красноярского края 6 марта был в Москве. В ночь на 7 число ему стало плохо, и в районе двух часов его доставили в токсикологическую реанимацию НИИ имени Склифосовского. Парламентарию поставили диагноз «отравление мухоморами», сообщили источники издания.

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Данные подтвердил Telegram-канал Baza. Журналисты отметили, что Терехова доставили в больницу, где диагностировали отравление грибами. Для чего и где он мог достать мухоморы — неизвестно. Полицейские выясняют, откуда у Терехова могли оказаться ядовитые грибы, сообщили источники Telegram-канала «112». Собеседники издания mk.ru рассказали, что медиков в квартиру на Кутузовском проспекте вызвала супруга депутата.

Сейчас он остается в отделении реанимации, сообщили РИА «Новости» в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

«Он находится в токсикологической реанимации. Состояние тяжелое, температура нормальная», — уточнили представители медицинского учреждения.

РИА «Новости»

Тренировки и странная диета

Сам парламентарий активно вел Telegram-канал. Он делился с подписчиками и рабочими моментами, и рассказывал о личной жизни. В начале февраля он писал, что ближайшие две недели планирует соблюдать жесткую диету. Депутат назвал ее «лечебным голоданием».

«Как вы знаете, я с января 2017 регулярно провожу этот бесчеловечный эксперимент над собой пару раз в год <…> В пользе сухого голода я до конца еще не разобрался», — отмечал Терехов.

Во время экстремальной диеты парламентарий занимался физическими нагрузками. Он писал, что в период голода на протяжении 5-10 дней давать разумные физические нагрузки даже полезно. В День защитника Отечества Терехов сообщил, что сделал послабление в диете — позволил себе чашку горячего шоколада без сахара.

«К 8 марта перейду на сырые овощи. К концу месяца можно будет и картошки с грибами», — добавил депутат.

Telegram-канал Дениса Терехова / Соцсети

Партия подтвердила госпитализацию

Руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Краснодарского края Евгений Гореленков рассказал «360», что Терехов действительно находится в больнице. Собеседник поблагодарил всех за поддержку в непростой момент.

Мы можем подтвердить, что Денис действительно находится в больнице. Но причину, по которой он туда попал, мы уточняем, поэтому подтвержденной и достоверной информации по этому поводу сейчас не имеется. представитель «Новых людей»

По его словам, не стоит верить всем сведениям, появляющимся в СМИ. Гореленков пообещал, что соратники Терехова выяснят причины, по которым тот оказался в больнице.

Журналистка Юлия Сорокина, которая недавно записывала интервью с депутатом, рассказала «360», что он точно не употреблял грибы.

«Что известно со слов друзей-коллег: да, в больнице, даже в реанимации, но жизни ничего не угрожает. Больше доподлинно ничего неизвестно. Возможно, депутат Терехов начал резко есть и пить на корпоративе после своего многодневного голодания», — отметила журналистка.

Личная помощница Терехова отказалась комментировать ситуацию.

Россияне подсели на мухоморы

Главный врач медицинского центра «Корсаков», нарколог и психиатр Алексей Казанцев рассказал «360», что в последнее время микродозинг мухоморами стал популярным у россиян. Как и со всеми психоактивными веществами, для достижения желаемого эффекта дозу грибов приходится постоянно увеличивать, добавил он.

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«Желаемый эффект — это состояние благодушия, якобы уход сниженного настроения, депрессии. Он действует как релаксант, оказывает седативное влияние, дает благоприятный сон. На самом деле, это все относительно», — объяснил специалист.

По словам Казанцева, отравиться можно практически любой дозой грибов.

«Подобрать дозу оптимальную практически невозможно. Это зависит от ростовых, весовых показателей, состояния ЖКТ, от качества и дозы мухомора или других грибов. Любой мухомор морит мух, убивает, поэтому он так и называется», — предостерег врач.

Собеседник «360» напомнил, что мухоморы оказывают токсическое действие на здоровый организм. При ежедневном увеличении дозировки человек может умереть.

Терехов назвал все слухами

Вечером 7 марта Терехов опубликовал видеообращение в своем Telegram-канале.По словам депутата, с ним все в порядке.

Друзья, слухи о моей смерти, вернее, отравлении, вернее, мухоморами, как писал классик, сильно преувеличены. Денис Терехов депутат заксобрания Красноярского края от партии «Новые люди»

По его словам, он жив и здоров, а местами «даже упитан». Терехов поблагодарил за поддержку, но призвал не переживать. Парламентарий уточнил, что позже опубликуют подробности своей госпитализации.

Владелец одного из магазинов с БАДами Михаил Вишневский заявил, что занимается мухоморами около 10 лет. По его словам, препараты на основе этих грибов безопасны. Врач Марина Калюжная предупредила россиян, что при употреблении мухоморов может выработаться наркотическая зависимость.