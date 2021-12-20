Открытый огонь в шахте имени Рубана в Кузбассе потушили

Открытое горение угля в шахте имени Рубана в Кузбассе потушили. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в экстренных службах.

«По состоянию на 06:00 понедельника открытое горение ликвидировано. Проводится проливка участка № 519», — отчитался собеседник агентства.

Работник спецслужб также отметил, что пожар произошел на глубине 80 метров. Для того, чтобы его потушить и ликвидировать все последствия, привлекли 53 человека и восемь единиц техники.

Ранее стало известно, что в шахте имени Рубана в Кемеровской области произошло нагревание угольного пласта, из-за чего все 128 шахтеров прекратили работу и поднялись на поверхность — их эвакуировали.

При этом в «Сибирской угольной энергетической компании» сообщали, что открытого огня не было, только самонагревание пласта, который к тому же находился на нерабочем участке шахты. Также в компании добавили, что в шахте сработали аварийные датчики из-за фиксации повышенного выделения углекислого газа.

Произошедшим в шахте заинтересовался Следственный комитет, в ведомстве организовали проверку.