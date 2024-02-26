26 февраля 2024, 06:53
Открытый огонь на складах «Леруа Мерлен» в Артеме потушили
МЧС: открытый огонь на складах «Леруа Мерлен» в Приморье ликвидировали
В Артеме загорелись склады торговой сети «Леруа Мерлен». Площадь возгорания достигла 700 квадратных метров. Открытый огонь ликвидировали и начали разбор конструкций, сообщило Главное управление МЧС России по Приморскому краю.
Информация о возгорании поступила 26 февраля в 10:55 (03:55 по московскому времени). Горели изнутри два отдельно стоящих склада гипермаркета с утеплителем. К приезду первых пожарно-спасательных подразделений площадь пожара составила 200 квадратных метров. К тушению привлекли 45 специалистов и 10 единиц техники.
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Огонь локализовали на площади 700 квадратных метров, а в 13:27 (06:27 по московскому времени) ликвидировали открытое горение. Специалисты занялись разбором и проливкой конструкций. По предварительной информации, никто не пострадал.
Крупный пожар тушили в Подмосковье. В Подольске загорелись склады. Кадры пожара показало МЧС России.
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