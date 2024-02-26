Происшествия 26 февраля 2024, 04:05 Кадры тушения пожара склада в Подольске показало МЧС МЧС: пожар на складах в Подольске ликвидировали

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Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение на складах в Подольске Московской области. В Telegram-канале ведомство разместило видео тушения пожара.

По информации МЧС, пламя разгорелось на площади 2250 квадратных метров в производственно-складском здании. Пожарные оперативно локализовали огонь и предотвратили его распространение на соседние помещения.

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Позже открытое горение ликвидировали. Пожарные приступили к проливке и разбору конструкций. На месте ЧП работали более 50 специалистов и 15 единиц техники.

Накануне мощный пожар случился в многоквартирном доме на Сиреневом бульваре в Москве. Из здания эвакуировали 10 человек, еще двоих спасли из горящей квартиры на восьмом этаже.