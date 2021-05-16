Открытое горение на складе в Подмосковье ликвидировано

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе на открытой площадке в поселке Горки Ленинские. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

«В 02:28 объявлена ликвидация открытого горения», — отметили в пресс-службе.

Вечером в субботу, 15 мая, пожар охватил склад и деревянные поддоны на открытой площадке в поселке Горки Ленинские в городском округе Ленинский. На место оперативно были направлены 24 единицы техники и 78 человек личного состава.

В 23:20 пожарным удалось локализовать пожар на площади 2000 квадратных метров, сообщили в региональном главке МЧС. «360» опубликовал кадры борьбы спасателей с огнем. Информация о пострадавших не поступала.