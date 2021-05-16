Появилось видео с места пожара на складе в городском округе Ленинский

Спасатели продолжают тушение пожара в городском округе Ленинский. «360» публикует кадры с места происшествия.

Вечером в субботу, 15 мая, огонь охватил склад и деревянные поддоны на открытой площадке в поселке Горки Ленинские. На место оперативно были направлены 24 единицы техники и 78 человек личного состава.

В 23:20 пожарным удалось локализовать пожар на площади 2000 квадратных метров, сообщили «360» в региональном главке МЧС.

По словам источника ТАСС в экстренных службах, пожарным удалось не допустить распространение огня на металлический ангар.