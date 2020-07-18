Открытое горение на складе в Мытищах ликвидировали

Пожарным удалось справиться с открытым огнем, который охватил склад с картоном в подмосковных Мытищах. Площадь пожара составила 7,5 тысячи квадратных метров.

Склад загорелся в ночь на 18 июля. Когда на место ЧП прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, он уже полностью пылал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

В производственно-складском строении хранилась упаковка — гофротара и картонные коробки. В одном метре от склада расположена газовая котельная, а вплотную к нему пристроено административное здание. Пожар мог распространиться и на них.

Пожарные локализовали возгорание в 04:12 на площади 7500 «квадратов». Сбить пламя они смогли через полтора часа.

«В 06:34 — ликвидация открытого горения», — уточнили в МЧС.

С огнем боролись 85 человек и 26 единиц техники, в том числе 54 сотрудника ведомства и 16 единиц техники.

Пострадавших в результате пожара нет.