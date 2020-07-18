Локализован пожар на складе в подмосковных Мытищах

В подмосковных Мытищах локализован пожар на площади 7,5 тысячи квадратных метров. Огонь охватил металлический склад гофротары и картонных коробок высотой шесть метров, расположенный на Красной горке, улица Промышленная, владение 4, строение 1.

Как сообщила пресс-служба МЧС по Московской области, информация о возгорании поступила в 03:57 мск. К тушению пожара привлечены 85 человек и 26 единиц спецтехники.

Источник фото: пресс-служба МЧС по Московской области

«В 04:12 [мск] объявлена локализация пожара на площади 7 500 кв. метров. Подразделения работают по рангу 1-БИС», — сообщили в МЧС.

Информация о погибших и пострадавших не поступала.