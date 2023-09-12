Происшествия 12 сентября 2023, 08:21 Обстоятельства посадки самолета в поле под Новосибирском изучит комиссия Росавиации Росавиация: создана комиссия по экстренной посадке Airbus под Новосибирском Pxhere

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Специальную комиссию создали после аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле Новосибирской области. Эксперты отправились к месту ЧП. Об этом сообщила Росавиация в своем Telegram-канале.

«Для расследования причин и обстоятельств серьезного авиационного инцидента с самолетом авиакомпании „Уральские авиалинии“ Росавиацией сформирована комиссия, которая уже направлена к месту события», — заявили в ведомстве.

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Утром 12 сентября самолет Airbus А320 «Уральских авиалиний» выполнял полет из Сочи в Омск. Однако он не смог сесть в назначенном аэропорте и подал сигнал тревоги.

Через некоторое время стало известно, что лайнер приземлился в поле Убринского района Новосибирской области. На борту находились 167 человек, в том числе и 23 ребенка. Пассажиры и экипаж выбрались на землю с помощью надувных трапов. Никто не пострадал.

Людей отправили в пункт временного размещения. СК открыл уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.