Отец надругался над дочкой в Ступине

Бывший уголовник изнасиловал собственную дочь — так она утверждает. Происшествие произошло в конце июля, но потерпевшая сообщила об этом полиции 11 августа.

По данным ведомства, в ходе профилактической беседы с 15-летней девушкой выяснилось, что ее отец, ранее судимый и неработающий, совершил по отношению к ней развратные действия, сообщает «360» источник в правоохранительных органах. Преступление произошло в съемной квартире в городе Ступино, точная дата выясняется.

Сотрудники полиции изъяли с места происшествия ночную сорочку и нижнее белье девушки. Расследование дела продолжается.

Ранее подобное происшествие произошло в городе Иваново. Неизвестный изнасиловал 9-летнюю девочку и скрылся. С девочкой все в порядке, но преступника еще не нашли. У оперативников имеется видеозапись, на которой попали действия насильника.