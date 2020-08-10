Неизвестный изнасиловал 9-летнюю девочку в Иванове. Полиция ищет преступника

Полицейские разыскивают мужчину, который изнасиловал девятилетнюю девочку. Предполагаемый преступник попал в объектив камеры наружного видеонаблюдения.

На кадрах видно мужчину, который озирается по сторонам. Мимо него проходит девочка. Она сворачивает с дороги на тропинку между кустами. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, мужчина прыжками побежал за ребенком.

Как рассказал «360» оперативный дежурный УМВД по Ивановской области, мужчину пока не нашли. С девочкой сейчас все в порядке.

По данным СМИ, преступление произошло на улице 1-я Стременная среди бела дня 8 августа. Более подробной информации о случившемся пока нет.