Неизвестный изнасиловал 9-летнюю девочку в Иванове. Полиция ищет преступника
Полицейские разыскивают мужчину, который изнасиловал девятилетнюю девочку. Предполагаемый преступник попал в объектив камеры наружного видеонаблюдения.
На кадрах видно мужчину, который озирается по сторонам. Мимо него проходит девочка. Она сворачивает с дороги на тропинку между кустами. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, мужчина прыжками побежал за ребенком.
Как рассказал «360» оперативный дежурный УМВД по Ивановской области, мужчину пока не нашли. С девочкой сейчас все в порядке.
По данным СМИ, преступление произошло на улице 1-я Стременная среди бела дня 8 августа. Более подробной информации о случившемся пока нет.