Эксклюзив 12 июля 2023, 19:04 Человек выпал из окна дома на юго-западе Москвы — источник Источник «360»: из окна дома на улице Айвазовского в Москве выпал человек РИА «Новости»

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Из окна дома на улице Айвазовского в Москве выпал человек, сообщил источник «360». По его словам, из квартиры валит густой черный дым.

Источник рассказал, что загорелась квартира в доме 6 корпус 1. В результате пожара погибла женщина, добавил собеседник. Информацию о ЧП «360» подтвердили в пресс-службе МЧС по Москве.

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«Здание девятиэтажное, жилое. Произошло возгорание в одной из квартир на седьмом этаже. Минуту назад пожар был локализован, площадь пожара уточняется, по пострадавшим информация уточняется», — отметили в министерстве.

Источник «360» уточнил, что пожар случился в двухкомнатной квартире. Пламя охватило одну из комнат и коридор, всего — 20 квадратных метров. В результате пожара в негодность пришли личные вещи и мебель. С восьмого этажа спасатели эвакуировали четырех человек.

Ранее в Новой Москве загорелся частный дом. На место прибыли расчеты МЧС. Они начали тушить строение, за чем наблюдал собственник соседнего участка. От переживаний ему стало плохо — несмотря на действия медиков, он умер.