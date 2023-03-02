Эксклюзив 02 марта 2023, 13:55 Отек сняли. Житель Подольска рассказал о состоянии сына после отравления из-за дезинсекции в магазине Житель Подольска рассказал, что сын получил отек Квинке из-за дезинсекции в магазине РИА «Новости»

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В Подольске подросток попал в больницу из-за работ по травле тараканов в магазине, который находится на первом этаже жилого дома. Мальчика 2008 года рождения увезли в больницу с диагнозом «отек Квинке». Отец ребенка Сергей рассказал «360» подробности происшествия.

По его словам, сын сейчас находится в больнице в Подольске, врачи сняли у него отек.

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«В данный момент отечность снята, он находится под наблюдением врачей», — сообщил Сергей.

Мужчина пояснил, что в момент происшествия сын был дома с матерью, потом, когда он подъехал, то вызвали службу 112, оделись и вышли на улицу.

«Все службы оперативно сработали, никаких нареканий нет. Сразу же подъехала скорая, и спасатели, и полиция. Все очень чутко отнеслись, внимательно слушали, никаких претензий нет», — резюмировал Сергей.

После работ по травле тараканов в больницу попали еще четверо взрослых. По факту случившегося прокуратура Московской области начала проверку.