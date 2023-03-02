Происшествия 02 марта 2023, 10:51 Пять жильцов дома в Подольске отравились из-за работ по дезинсекции в магазине СК возбудил дело после отравления жильцов дома в Подольске из-за дезинсекции в магазине РИА «Новости»

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В Подольске четверо взрослых и подросток попали в больницу из-за работ по травле тараканов в их доме. Работы проводили в магазине на первом этаже. Жители пожаловались на резкий запах, а затем им пришлось обращаться к медикам с отравлением. На месте ЧП теперь работают следовали, сообщили в региональном ГСУ СК РФ.

По факту случившегося уже возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших отравление нескольких жильцов многоквартирного дома, добавили в ведомстве.

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По данным следствия, вечером 1 марта в больницу привезли подростка 2008 года рождения. Ему поставили диагноз «отек Квинке». Затем к медикам обратились еще несколько жителей дома, где проживает пострадавший школьник.

Жильцы рассказали, что в тот же день в магазине на первом этаже их дома проводили работы по травле тараканов: в помещении распыляли отравляющее вещество. Люди пожаловались на резкий запах, затем у них возникла слабость и недомогание.

Проверку по факту случившегося также начала прокуратура Московской области. В надзорном ведомстве заявили, что дадут правовую оценку действиям лиц, ответственных за работы в магазине.