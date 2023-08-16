16 августа 2023, 00:49
Отдых с алкоголем закончился комой для туриста на Бали
Туриста из Австралии ввели в кому на Бали из-за алкоголя
Австралийский турист выпил алкоголь во время отдыха на Бали и оказался в коме. Об этом сообщило издание PerthNow.
По предварительным данным, 26-летний житель Перта упал без сознания рядом со своим отелем в курортной зоне Кута. Его сразу же привезли в больницу, где врачи диагностировали респираторный дистресс, низкий уровень глюкозы и высокий уровень калия в крови.
Реклама
После этого путешественника ввели в искусственную в кому и перевели в отделение интенсивной терапии. Родственники туриста приехали на индонезийский остров, чтобы поддержать его.
Местные врачи предположили, что турист мог отравиться алкоголем. В настоящее время в Сети организовали сбор средств на лечение австралийца.
Двое туристов из России ранее разбились на автомобиле Toyota Altis в таиландском курортном городе Паттайя. Их машина столкнулась с пальмой на разделительной полосе.
Отдых
Туризм
Бали
Реклама
Реклама