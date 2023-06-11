Мир 11 июня 2023, 12:20 Туристы из России погибли в аварии в Таиланде Пара туристов из России разбилась насмерть при столкновении машины с пальмой в Паттайе Unsplash

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Поездка на автомобиле Toyota Altis в таиландском курортном городе Паттайя закончилась для молодого человека и девушки из России смертельным ДТП. Как сообщила со ссылкой на местную полицию газета The Bangkok Post, машина столкнулась с пальмой на разделительной полосе.

Авария произошла на дороге Сукхумвит в районе Банг-Ламунг. Столкновение с деревом оказалось настолько сильным, что детали пострадавшего автомобиля раскидало в разные стороны дороги.

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Прибывшие на место спасатели при помощи домкратов вскрыли автомобиль и вытащили пострадавших водителя и пассажирку.

От тяжелых травм россияне скончались. По данным издания, личности погибших установили. Ими оказались 23-летний Глеб и 18-летняя Валерия.

Полиция Таиланда начала проверку записи с камер наблюдения для установки причин аварии.

Несколькими днями ранее в Пхукете неизвестный четырежды выстрелил в россиянина, когда тот сидел в машине.