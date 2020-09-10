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    10 сентября 2020, 15:21

    Освежитель воздуха мог убить юного жителя Павловского Посада

    Иван Степанов, Ксения Басырова

    Полиция обнаружила тело 15-летнего подростка в квартире в Павловском Посаде. Рядом с мальчиком нашли освежитель воздуха «Сакура» и полиэтиленовый пакет с неизвестной жидкостью.

    Смерть подростка наступила предположительно за четыре часа до приезда полиции, сообщил «360» источник в правоохранительных органах. Планируется провести судебно-медицинскую экспертизу, которая установит точные причины смерти мальчика. Следственный комитет проверит обстоятельства случившегося. Ребенок воспитывался в полной семье.

    Кроме пакета и баллона с освежителем полицейские изъяли из квартиры ноутбук и телефон мальчика.

    Ранее стало известно о падении маленького ребенка с шестого этажа на улице 50-летия Октября в Москве. Он получил серьезные травмы, его госпитализировали в ближайшую больницу. За малышом присматривала старшая сестра, которой еще не исполнилось и десяти лет. Родителей дома не было. Все обстоятельства случившегося проверит прокуратура.

    Новости SMI.FM