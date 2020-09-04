Маленький ребенок выпал из окна многоэтажного дома в Москве

Уточняется, что окно находилось на шестом этаже. Ребенок получил травмы. Медики доставили его в больницу. В настоящий момент не уточняется, в каком состоянии находится ребенок.

За малышом смотрела девятилетняя сестра. Родителей в квартире не было. Прокуратура назначила проверку по факту произошедшего.