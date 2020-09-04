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    04 сентября 2020, 12:23

    Маленький ребенок выпал из окна многоэтажного дома в Москве

    Полина Петрова

    Маленький ребенок выпал из окна многоэтажного жилого дома на улице 50-летия Октября в Москве, информирует сайт «Свободная пресса».
    Маленький ребенок выпал из окна многоэтажного дома в Москве

    Уточняется, что окно находилось на шестом этаже. Ребенок получил травмы. Медики доставили его в больницу. В настоящий момент не уточняется, в каком состоянии находится ребенок.

    За малышом смотрела девятилетняя сестра. Родителей в квартире не было. Прокуратура назначила проверку по факту произошедшего.

    Новости SMI.FM