30 июля 2023, 23:23
Осужденный в Благовещенске сбежал из изолятора через окошко приема передач — видео
Из СИЗО в Благовещенске сбежал осужденный за кражу через окно приема передач
Осужденный в Благовещенске сбежал из следственного изолятора через окно приема передач. Об этом сообщило агентство «Порт Амур». Видео с побегом мужчины разлетелось по соцсетям.
На кадрах видно, как осужденный протирал стол, а через несколько секунд быстро открыл окошко, пролез в него и пропал из поля зрения. В пресс-службе УФСИН РФ по Амурской области подтвердили побег и сообщили, что мужчина воспользовался отсутствием надзирателя.
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После происшествия в СИЗО оперативно подняли личный состав по тревоге, выставили розыскные посты и оповестили соответствующие службы. Также опубликовали опознавательную информацию об осужденном.
На данный момент сбежавшего ищут, он был осужден за кражу. Для выяснения произошедшего назначили служебную проверку, всех причастных к побегу привлекут к ответственности.
Ранее у 20 террористов в Сирии появилась возможность сбежать из тюрьмы после землетрясения. Когда начались подземные толчки, заключенные воспользовались моментом и стали бунтовать.
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