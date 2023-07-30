Происшествия 30 июля 2023, 23:23 Осужденный в Благовещенске сбежал из изолятора через окошко приема передач — видео Из СИЗО в Благовещенске сбежал осужденный за кражу через окно приема передач

Читать 360tv в

Осужденный в Благовещенске сбежал из следственного изолятора через окно приема передач. Об этом сообщило агентство «Порт Амур». Видео с побегом мужчины разлетелось по соцсетям.

На кадрах видно, как осужденный протирал стол, а через несколько секунд быстро открыл окошко, пролез в него и пропал из поля зрения. В пресс-службе УФСИН РФ по Амурской области подтвердили побег и сообщили, что мужчина воспользовался отсутствием надзирателя.

Реклама

После происшествия в СИЗО оперативно подняли личный состав по тревоге, выставили розыскные посты и оповестили соответствующие службы. Также опубликовали опознавательную информацию об осужденном.

На данный момент сбежавшего ищут, он был осужден за кражу. Для выяснения произошедшего назначили служебную проверку, всех причастных к побегу привлекут к ответственности.

Ранее у 20 террористов в Сирии появилась возможность сбежать из тюрьмы после землетрясения. Когда начались подземные толчки, заключенные воспользовались моментом и стали бунтовать.