Мир 07 февраля 2023, 08:29 Около 20 террористов могли сбежать из сирийской тюрьмы после землетрясения AFP: из сирийской тюрьмы после землетрясения могли сбежать около 20 боевиков ИГ Unsplash

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Из тюрьмы на северо-западе Сирии могли не досчитаться около 20 человек, предположительно, причастных к деятельности «Исламского государства»*. Об этом сообщили журналисты издания AFP со ссылкой на неназванный источник.

Момент для побега, предположительно, связан с произошедшим утром 6 февраля землетрясением. После него в тюрьме вспыхнул мятеж, в ходе которого в тюрьме могли не досчитаться арестантов.

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«После землетрясения заключенные начали бунтовать и захватили часть тюрьмы», — сказал собеседник издания.

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Пострадавшее от землетрясения место исправления расположено в городе Раджу. Из-за толчков у зданий треснули стены и двери. Эту тюрьму контролируют протурецкие группировки. В ней держат около 2000 человек. Причем больше половины — порядка 1,3 тысячи заключенных — подозреваются в причастности к деятельности ИГ*.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористические организации, запрещенные в России.