Оставившая детей с дальнобойщиком в Орехово-Зуеве женщина погибла в ДТП

Мать, бросившая детей в машине дальнобойщика в Орехово-Зуевском городском округе, скончалась в результате аварии. Как сообщила прокуратура Московской области, в аварию женщина попала во Владимире в минувший понедельник, 8 ноября.

Подробностей об аварии в ведомстве не сообщили. Оставленных женщиной детей на время устроили в ресурсную семью. Сейчас правоохранители разыскивают родственников, которые могли бы их принять.

Водитель большегруза Александр ранее рассказал, что женщину с детьми подобрал в городе Куровском. По его словам, на дороге голосовал мужчина и попросил подвезти жену и детей. Дальнобойщик отметил, что дети были грязные и промокшие после дождя.

Когда Александр довез фуру до места разгрузки, пассажирка заявила, что ее преследует «шахидка» со взрывчаткой, и попросила найти ей другую машину, чтобы ехать дальше. Дальнобойщик запросил по рации коллег, и один согласился взять мать с детьми к себе в кабину. Женщина убежала к указанной машине, забыв про детей.

Прокуратура Ивановской области выяснила, что женщину с детьми разыскивала полиция. Telegram-канал Shot сообщил, что мать с двумя детьми сбежала от гражданского мужа в ходе конфликта из-за ее любовника.

Надзорное ведомство уточнило, что на заявление о пропаже детей полицейские среагировали поздно, поэтому несовершеннолетние оказались в опасной ситуации. Также недостаточно мер приняли службы опеки и руководители образовательных организаций. Прокуроры вынесли представления об устранении допущенных нарушений.