«Были грязноватые, все сырые». Мать оставила двух детей в машине дальнобойщика в Орехово-Зуеве и сбежала

В Орехово-Зуеве женщина бросила двух своих детей в машине дальнобойщика и сбежала. Водитель отвез мальчика и девочку в полицию, сейчас они в больнице. Личность их матери уже установили.

Фура подобрала женщину с детьми 8 ноября на остановке в городе Куровском. Об этом «360» рассказал водитель Александр.

«Голосовал мужчина, я остановился. Спросил, могу ли подвезти жену с детьми. <…> Шел ливень, и мне стало их жалко, поэтому и взял с собой в машину», — пояснил дальнобойщик.

Грузовик ему нужно было отогнать в Орехово-Зуево, остановившего фуру это устроило. В дороге ни женщина, ни ее дети почти не разговаривали.

«Дети были грязноватые, все сырые. Я включил печку в машине, чтобы они высохли. Женщина светловолосая, растрепанная. <…> Мне показалось, что она не очень адекватная, но алкоголем от нее не пахло», — описал своих пассажиров Александр.

Когда мужчина разгружал фуру, женщина рассказала о якобы преследующей ее «шахидке» со взрывчаткой. Александр признался, что был ошарашен таким заявлением. В Орехово-Зуеве ему нужно было ехать на завод. Тогда пассажирка попросила водителя найти ей по рации другую машину. Согласился один мужчина. Неизвестная побежала к остановившейся машине и исчезла. Ее дети остались в грузовике у Александра.

«Дети спали. Когда проснулись, я сказал, мол, вашей мамы нет. Восприняли они это нормально, не плакали. Сказали, что два или три дня уже катаются таким образом и кормили их какими-то конфетами», — пояснил водитель.

Он позвонил в 112, и оператор отправил дальнобойщика в ближайший отдел полиции. Там Александр оставил детей. Он признался, что впервые столкнулся с подобной ситуацией за годы поездок.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что ситуация с брошенными детьми взята на контроль.

«Сейчас они находятся в больнице, их жизни и здоровью ничто не угрожает. Личность матери уже установлена, это жительница Ивановской области. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — заметила детский омбудсмен Подмосковья.

По данным Telegram-канала Shot, вместе с женщиной водитель подобрал восьмилетнюю девочку и ее трехлетнего брата. Дети якобы были в грязной одежде, простужены и плохо разговаривали. В больнице у девочки выявили вирусную инфекцию.