Эксклюзив 09 августа 2023, 11:59 Останкинскую башню в Москве проверят из-за угрозы взрыва Спасатели проверят Останкинскую башню в Москве после сообщения о минировании РИА «Новости»

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Пожарные приступили к проверке Останкинской башни в Москве после анонимного сообщения о минировании. В экстренные службы обратился сотрудник телецентра, сообщил источник «360».

По его данным, в среду, 9 августа, работникам Останкинской телебашни неизвестные сообщили, что в здании находится бомба. При этом номер телефона звонивших не определился. На место выехали сотрудники МЧС, чтобы проверить помещения на подозрительные предметы.

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Источник «360» уточнил, что телецентр продолжил работать в штатном режиме. Других подробностей пока нет. Все обстоятельства произошедшего установят правоохранители.

Это уже не первый подобный случай: в прошлом месяце Останкинскую телебашню также «минировали». Тогда людей из объекта эвакуировать не стали.