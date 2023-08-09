09 августа 2023, 11:59
Останкинскую башню в Москве проверят из-за угрозы взрыва
Спасатели проверят Останкинскую башню в Москве после сообщения о минировании
Пожарные приступили к проверке Останкинской башни в Москве после анонимного сообщения о минировании. В экстренные службы обратился сотрудник телецентра, сообщил источник «360».
По его данным, в среду, 9 августа, работникам Останкинской телебашни неизвестные сообщили, что в здании находится бомба. При этом номер телефона звонивших не определился. На место выехали сотрудники МЧС, чтобы проверить помещения на подозрительные предметы.
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Источник «360» уточнил, что телецентр продолжил работать в штатном режиме. Других подробностей пока нет. Все обстоятельства произошедшего установят правоохранители.
Это уже не первый подобный случай: в прошлом месяце Останкинскую телебашню также «минировали». Тогда людей из объекта эвакуировать не стали.
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Москва 2023
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