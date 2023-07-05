Эксклюзив 05 июля 2023, 18:05 Останкинскую телебашню «заминировали» в Москве Источник «360»: неизвестные сообщили о минировании Останкинской телебашни в Москве РИА «Новости»

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Неизвестные позвонили в экстренные службы и заявили о минировании Останкинской телебашни в Москве. Сейчас на место едут кинологи, сообщил «360» источник.

«Информация о „минировании“ поступила в экстренные службы столицы в 17:26», — рассказал он.

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Собеседник «360» уточнил, что людей из объекта из-за звонка телефонных террористов эвакуировать не стали. Сейчас в башне находятся 110 человек.

В конце июня уже поступали угрозы «минирования» Останкинской башни. После обследования объекта никаких угроз не обнаружили.

UPD: до приезда кинологов объект работает на выход.