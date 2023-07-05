05 июля 2023, 18:05
Останкинскую телебашню «заминировали» в Москве
Источник «360»: неизвестные сообщили о минировании Останкинской телебашни в Москве
Неизвестные позвонили в экстренные службы и заявили о минировании Останкинской телебашни в Москве. Сейчас на место едут кинологи, сообщил «360» источник.
«Информация о „минировании“ поступила в экстренные службы столицы в 17:26», — рассказал он.
Реклама
Собеседник «360» уточнил, что людей из объекта из-за звонка телефонных террористов эвакуировать не стали. Сейчас в башне находятся 110 человек.
В конце июня уже поступали угрозы «минирования» Останкинской башни. После обследования объекта никаких угроз не обнаружили.
UPD: до приезда кинологов объект работает на выход.
Взрывы
Полиция
Москва 2023
Реклама
Реклама