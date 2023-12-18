Происшествия 18 декабря 2023, 17:41 Основателя «Пасош» и «Прыгай киски» Мартича могут выдворить из России Shot: музыканта Мартича могут выдворить из России за пропаганду наркотиков РИА «Новости»

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Музыканта и основателя групп «Прыгай киска» и «Пасош» Петара Мартича могут выдворить из России. Его обвинили в пропаганде наркотиков. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, против 30-летнего музыканта сербского происхождения возбудили дело об административном правонарушении. Ему грозит наказание в размере 30 тысяч рублей и депортация из России после 15 дней ареста. Дело направили для рассмотрения в Никулинский суд столицы.

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Петар Мартич проживает в Москве с 2002 года. Он окончил здесь школу и поступил на факультет журналистики, но не получил высшее образование. С 2014 года Мартич стал активно заниматься музыкой.

Ранее песни рок-группы «Агата Кристи» признали пропагандой наркотиков. Объектом внимания Роскомнадзора стали композиции «Моряк» и «Опиум для никого», записанные в 1990-х годах.