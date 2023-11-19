Эксклюзив 19 ноября 2023, 20:54 Песни «Агаты Кристи» признали пропагандой наркотиков Песни «Моряк» и «Опиум для никого» группы «Агата Кристи» признали пропагандой РИА «Новости»

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Песни рок-группы «Агата Кристи» «Моряк» и «Опиум для никого» признали пропагандой наркотиков. Бывший продюсер коллектива Антон Чернин сообщил об этом на странице в Facebook*, цитируя одного из фронтменов группы Глеба Самойлова.

Чернин рассказал «360», что не знает, станут ли оспаривать решение, и что дальше будет с популярными песнями.

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«Я не знаю. Думаю, Глеб [оспаривать решение] не будет, потому что это бесполезно. А у Вадика [Самойлова] свои помощники, надо спрашивать у него», — заявил он.

В соцсети Чернин писал, что «грамоту от милиционеров» по поводу признания «Моряка» и «Опиума для никого» пропагандой Самойлову вручили перед концертом.

«Агата Кристи» — рок-группа, которая была особенно популярна в стране в середине и во второй половине 1990-х годов. Песни «Моряк» и «Опиум для никого» были записаны в 1990-х. Коллектив распался в 2008 году.

*Facebook — запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.