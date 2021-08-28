Осквернившие мемориал в Кузбассе оказались слишком юными для уголовки

В Кемеровской области прекратят уголовное дело по факту осквернения мемориала Славы героев Великой Отечественной войны в городе Белово, так как вандалами оказались несовершеннолетние, сообщило РИА «Новости».

Вандалов, которые осквернили мемориал на центральной площадки Белова, начали искать во вторник. Неизвестные нанесли на мемориал нецензурные надписи. Полицейские завели дело по статье УК РФ «Вандализм».

Стражи порядка осмотрели записи с камер наблюдения. В ходе оперативно-разыскной работы они начали проверять детей из ближайших домов, навестили школы, а также обратились к местным жителям через СМИ и соцсети с просьбой помочь найти вандалов.

Вскоре один из участников был установлен. Его привела в полицию мама. Она сказала, что этот поступок совершил ее 10-летний сын. Мальчик вместе со своим 13-летним знакомым гулял по площади и решил ради забавы изрисовать мемориал.

В МВД сообщили, что уголовное дело будет прекращено, поскольку юные вандалы не достигли возраста привлечения к ответственности. А на родителей составили протоколы. Школьников могут поставить на учет.