Дело завели в Кузбассе после осквернения мемориала героям ВОВ

Уголовное дело о вандализме открыли в Кузбассе после того, как неизвестные в городе Белово осквернили мемориал Славы героев Великой Отечественной войны. Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД по региону сообщил ТАСС.

Вандалы, осквернившие мемориал на центральной площади Белова, нанесли на него нецензурные надписи. На место выезжали следователи, которые зафиксировали все признаки преступления, после чего надписи с мемориала стерли.

Полицейские в Кемеровской области разыскивают вандалов. Их личности пока не установлены. По факту надругательства над памятником заведено уголовное дело по статье УК РФ «Вандализм». Фотографию с оскверненным мемориалом выложили в социальных сетях.

Источник фото: «ВКонтакте», сообщество «Инцидент Кемерово»

Ранее в Молдавии вандалы разбили памятную плиту, установленную в честь советских героев-десантников недалеко от села Корпач. Причем это уже не первая подобная атака на этот памятник. В прошлый раз в 2018 году хулиганы облили плиту краской, и с тех пор их так и не нашли.