Происшествия 16 марта 2024, 17:05 Ошибка стюардессы едва не стоила жизни пассажирам Boeing WSJ: стюардесса задела кресло пилота, спровоцировав ЧП на борту Boeing Roberto Casimiro / Global Look Press

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Стюардесса самолета Boeing чилийского перевозчика Latam Airlines случайно нажала переключатель в кресле пилота. В результате лайнер «клюнул носом», а пассажиры попадали из кресел. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Из-за неосторожности стюардессы, раздававшей еду, командир корабля задел рычаг, от чего самолет устремился вниз.

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В этот момент в салоне раздались крики — часть пассажиров, которые не были пристегнуты ремнями безопасности, вылетели из кресел. Пилот вовремя среагировал и выровнял самолет.

После этого случая Boeing предупредила компании, эксплуатирующие их самолеты, что переключатель кресла пилота нужно закрывать крышкой.

Ранее самолет Boeing, выполнявший рейс в США, потерял кусок обшивки.