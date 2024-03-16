Мир 16 марта 2024, 03:22 Boeing потерял кусок обшивки в полете Boeing приземлился в США с оторванной внешней панелью, потерянной в полете РИА «Новости»

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Вылетевший из международного аэропорта Сан-Франциско самолет Boeing 737 авиакомпании United Airlines приземлился в Орегоне с отсутствующей частью обшивки. Об этом РИА «Новости» сообщил американский авиационный регулятор.

«Рейс United Airlines безопасно сел в аэропорту Медфорда, Орегон. Постполетная инспекция установила отсутствие панели. Будет проведено расследование», — уточнил авиарегулятор.

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На время разбирательства авиакомпания приостановила эксплуатацию этого самолета. Это не первая проблема с самолетами Boeing.

Ранее исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев рассказал, что авиагигант сделал ставку не на решение инженерных и производственных задач, а на удовлетворение запросов и интересов акционеров. И, как следствие, безопасность полетов оказалась под вопросом.

СМИ писали, что в начале года Boeing авиакомпании Atlas Air столкнулся с проблемами с двигателем, загоревшись в воздухе сразу после взлета. Или Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines, вылетевший из Портленда в Онтарио, испытал проблемы с давлением. При наборе высоты около пяти тысяч метров у него отлетела часть фюзеляжа и сиденья, а с ребенка сорвало рубашку.