Происшествия 06 марта 2023, 10:37 Организатор покушения на Малофеева летом пытался устроить теракт под Волгоградом Создателя «Русского добровольческого корпуса» Капустина обвинили в теракте под Брянском РИА «Новости»

Читать 360tv в

Основатель и один из руководителей подразделения «Русского добровольческого корпуса» Денис Капустин — организатор покушения на бизнесмена Константина Малофеева, которое предотвратили сотрудники ФСБ, — в августе также пытался устроить теракт с применением самодельной взрывчатки на объекте нефтегазового комплекса в Волгоградской области. Об этом сообщил центр общественных связей ФСБ.

Ту диверсию тоже удалось предотвратить. Сторонников организованных Капустиным праворадикальных организации «Вайт Рекс», «Реструкт», «Тор Штайнер» и «Карпатская сечь» — граждан Российской Федерации Кейнера и Ушкова — нейтрализовали при оказании вооруженного сопротивления.

Реклама

Кроме того, Капустин был организатором и участником нападения членов так называемого «Русского добровольческого корпуса» на села в Брянской области 2 марта 2023 года. По факту этих преступлений СК возбудил уголовное дело о теракте (205 УК РФ), незаконном приобретении, хранении или ношении оружия и боеприпасов (часть 1 статьи 222 УК РФ) и незаконном приобретении, хранении, ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств (часть 1 статьи 222.1 УК РФ).

Реклама