Важное 06 марта 2023, 09:58 ФСБ предотвратила покушение на главу ГК «Царьград» Малофеева ФСБ предотвратила покушение на главу ГК «Царьград» Малофеева, которое организовала СБУ

Читать 360tv в

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили организованное украинскими спецслужбами покушение на главу группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. Автомобиль предпринимателя собирались взорвать, сообщил ЦОС ФСБ. Момент закладки бомбы попал на видео.

Организатор преступления — основатель и один из руководителей подразделения «Русского добровольческого корпуса», 39-летний Денис Капустин, живущий на Украине, участвующий в боевых действиях против России и действующий под контролем СБУ.

Реклама

«Террористический акт планировалось осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль Константина Малофеева. Аналогичная схема совершения диверсионно-террористического акта ранее применялась агентами украинских спецслужб при подготовке убийства российской журналистки Дарьи Дугиной», — напомнили в ФСБ.

Реклама

В отношении Капустина возбудили уголовное дело по статьям о теракте (205 УК РФ), участии в деятельности террористической организации (205.4 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (222.1 УК РФ).

Денис Капустин также был организатором и участником нападения членов «Русского добровольческого корпуса» на села в Брянской области 2 марта. Террористы убили двух мирных жителей и ранили еще двоих, в том числе ребенка, а также занимались мародерством.