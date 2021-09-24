Организатор похода на Эльбрус уточнил число человек в группе

В составе группы альпинистов, которая попала в непогоду на Эльбрусе, было 20 человек, а не 19. Об этом организатор похода Денис Алимов сообщил «Интерфаксу».

В группе было 16 участников, а также четыре гида: двое старших и двое помощников. Один из гидов-помощников рассказал, что в четверг, около 10:00, одной из участниц восхождения стало плохо и, когда группа двинулась на вершину, он спустился с этой девушкой ниже. Впоследствии она потеряла сознание. Гид попытался привести ее в чувство, но она умерла у него на руках.

«Это произошло в 11:15, он ее зафиксировал на седловине у тропы, обозначил ее место рюкзаком и стал дожидаться группы», — рассказал организатор.

Позднее гид-помощник заметил, что никто из группы не спускается. Он понял, что что-то произошло, погода между тем ухудшилась. Он сообщил о случившемся, и на место выдвинулись спасатели.

Группа альпинистов в четверг взошла на Эльбрус на высоту 5400 метров. Вскоре после ухудшения погодных условий участники похода запросили помощь спасателей. Пятеро, по последним данным, погибли.