Число погибших на Эльбрусе альпинистов возросло до пяти
Число погибших альпинистов, которые вечером 23 сентября потерпели бедствие на Эльбрусе, возросло до пяти человек. Об этом ТАСС сообщил начальник главного управления МЧС РФ по Кабардино-Балкарии Михаил Надежин.
«К сожалению, пять человек были обнаружены без признаков жизни», — сказал собеседник агентства.
Надежин отметил, что во время поисково-спасательной операции были найдены и спущены с горы 14 человек, всех их передали врачам для осмотра на станции скорой помощи. 11 доставили в Республиканскую клиническую больницу города Нальчика. Еще трое сочли, что чувствуют себя нормально, и не стали ложиться в больницу.
Что стало причиной бедствия на Эльбрусе — сложная погода или неопытность гида — сказать трудно. Группа из 19 человек поднималась к месту временного размещения, когда налетела пурга, начался сильный ветер. Сначала альпинисты сообщили в МЧС, что погибших среди них нет. Но когда спасатели прибыли на место и поднялись на высоту в пять тысяч метров, они обнаружили первую жертву.