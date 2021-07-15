«Орали, мол, так вам и надо». Мать избитого за чипсы школьника рассказала о его состоянии

Школьник из Краснообска Новосибирской области, которого во дворе ударил по голове мужчина, получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Об этом мать мальчика сообщила «360».

Мальчика ударил мужчина, который пришел заступаться за своего сына, у которого кто-то из ребят во дворе отобрал пачку чипсов. Женщина отметила, что ее сын не имел к этому отношения.

«Там было все без разбора. Подлетел, ударил. Поорали с женой, что „так вам и надо“, и решили, что они герои дня», — сообщила она.

Мать школьника призналась, что у нее волосы встали дыбом, когда она увидела кадры произошедшего. После этого она решила, что не оставит это дело. Полиция изначально ничего не хотела делать и даже приняла заявление в административном порядке. Но после появления информации об этой ситуации в соцсетях дело переквалифицировали на уголовное.

Женщина рассказала, что обидчик ее сына написал в объяснении, что он безработный. Чем он занимается на самом деле, она не знает.

«В объяснениях своих он писал, что приехал домой, якобы его сын сказал, что трое неизвестных детей пытались якобы сначала отобрать у него самокат, чего не было, никто ничего забирать у него не пытался. А потом у него отобрали пачку чипсов эти же трое детей», — рассказала она.

Мальчику прописали лекарства, сейчас он дома. Ночью подростка тошнило и рвало, он терял сознание. Утром у него болела голова.

«Сегодня нам сделали МРТ. Посмотрел хирург-невролог, сказал, что у нас сотрясение», — сообщила мать мальчика.

Против мужчины, который ударил ребенка, завели дело по статье «Побои».

Распространенным в соцсетях видео и публикациями в СМИ о случившемся заинтересовалась прокуратура Новосибирского района. Специалисты надзорного органа начали проверку исполнения «органами (учреждениями) системы профилактики законодательства о защите (охране) прав несовершеннолетних, о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

При наличии оснований, подчеркнули в ведомстве, будут приняты меры прокурорского реагирования.