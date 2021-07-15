Новосибирец ударил школьника во дворе из-за пачки чипсов

В городе Краснообске Новосибирской области мужчина ударил по голове 10-летнего школьника, который якобы обидел его сына, отобрав у него пачку чипсов. Это произошло во дворе жилого дома. Момент попал на видео с камеры регистратора.

На кадрах можно заметить, что мужчина ударил подростка с такой силой, что мальчик не устоял на ногах и упал на асфальт. Причиной для рукоприкладства стала ссора. Мужчина таким образом решил заступиться за сына, у которого компания школьников отобрала пачку чипсов и начала от него убегать. Все произошло накануне.

Мать пострадавшего мальчика сообщила Sib.fm, что ее сын не отнимал ни у кого чипсы, а просто бегал вместе с другими ребятами по двору. Потом из дома во двор вышли родители обиженного мальчика и схватили первых попавшихся им детей. Мужчина сильно ударил одного из них по голове. А его супруга якобы таскала за футболку другого ребенка и даже забрала у него смартфон. А потом она отчитала мужа, что он решил разобраться с детьми прямо во дворе, а не затащил их в подъезд.

Против мужчины завели дело по статье «Побои», сообщили на сайте регионального СК.