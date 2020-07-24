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    24 июля 2020, 23:26

    Полиция начала поиски пропавшего трехлетнего мальчика в Крыму

    Валерия Шафирко

    В Симферопольском районе Крыма пропал трехлетний ребенок. Полиция объявила мальчика в розыск, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

    Разыскные мероприятия проводятся в селе Строгановка, приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

    В нем также указывается, что к правоохранителям обратились родители мальчика. По их словам, ребенок играл на площадке около дома, а через некоторое время они его там не обнаружили.

    По данным пресс-службы крымского управления СК РФ, около 16:00 ребенок отправился на прогулку вместе со старшей сестрой. В какой-то момент девочка потеряла его из виду.

    По факту исчезновения трехлетнего мальчика возбуждено уголовное дело.

    Ранее пятилетний мальчик пропал в Республике Башкортостан во время отдыха с родителями на берегу реки. Спустя время родители потеряли мальчика. На берегу реки Демы осталась только его обувь. Он мог утонуть, также спасатели рассматривали версию о том, что ребенок мог сбежать в лес.

    Новости SMI.FM