Полиция начала поиски пропавшего трехлетнего мальчика в Крыму

В Симферопольском районе Крыма пропал трехлетний ребенок. Полиция объявила мальчика в розыск, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Разыскные мероприятия проводятся в селе Строгановка, приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

В нем также указывается, что к правоохранителям обратились родители мальчика. По их словам, ребенок играл на площадке около дома, а через некоторое время они его там не обнаружили.

По данным пресс-службы крымского управления СК РФ, около 16:00 ребенок отправился на прогулку вместе со старшей сестрой. В какой-то момент девочка потеряла его из виду.

По факту исчезновения трехлетнего мальчика возбуждено уголовное дело.

Ранее пятилетний мальчик пропал в Республике Башкортостан во время отдыха с родителями на берегу реки. Спустя время родители потеряли мальчика. На берегу реки Демы осталась только его обувь. Он мог утонуть, также спасатели рассматривали версию о том, что ребенок мог сбежать в лес.