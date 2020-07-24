Полиция начала поиски пропавшего трехлетнего мальчика в Крыму
Разыскные мероприятия проводятся в селе Строгановка, приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.
В нем также указывается, что к правоохранителям обратились родители мальчика. По их словам, ребенок играл на площадке около дома, а через некоторое время они его там не обнаружили.
По данным пресс-службы крымского управления СК РФ, около 16:00 ребенок отправился на прогулку вместе со старшей сестрой. В какой-то момент девочка потеряла его из виду.
По факту исчезновения трехлетнего мальчика возбуждено уголовное дело.
Ранее пятилетний мальчик пропал в Республике Башкортостан во время отдыха с родителями на берегу реки. Спустя время родители потеряли мальчика. На берегу реки Демы осталась только его обувь. Он мог утонуть, также спасатели рассматривали версию о том, что ребенок мог сбежать в лес.