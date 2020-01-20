Опубликованы кадры с места столкновения поезда и легковушки в Подмосковье

Два человека стали жертвами ДТП в Московской области, где пассажирский поезд врезался в легковой автомобиль. Один из очевидцев аварии поделился в Сети фотографиями с места произошедшего.

На опубликованных кадрах виден первый вагон поезда и пострадавшая иномарка Kia. У машины полностью смята левая часть и сильно поврежден капот.

Источник фото: https://vk.com/. Автор фото: Сергей Темнов.

ДТП произошло ночью 20 января на 67-м километре железной дороги «Москва — Рязань».

«В 04:45 поступило сообщение, что на 10-м километре автодороги „ММК-Чечевилово“ автомобиль Kiа по неустановленной причине выехал на железнодорожные пути, где произвел столкновение с поездом дальнего следования», — рассказали «360» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

Машинист пытался избежать столкновения и начал экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, чтобы успеть остановиться. В салоне машины были водитель и пассажир, которые погибли во время аварии.

После случившегося было временно закрыто движение поездов. Сейчас сотрудники ДПС выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.