Поезд снес легковушку в Подмосковье. Есть погибшие

Пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем в Московской области. Состав снес машину, выехавшую на железнодорожный переезд. Жертвами аварии стали два человека.

Столкновение произошло на 67-м километре железной дороги «Москва — Рязань», сообщил сайт Рен ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

Переезд находится на 10-м километре автодороги ММК — Чечевилово.

Известно, что на железнодорожные пути выехала иномарка KIA. Погибли ее водитель и находившийся в салоне легкового автомобиля пассажир.

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Причины и все обстоятельства случившегося устанавливаются.