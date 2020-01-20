    20 января 2020, 05:55

    Поезд снес легковушку в Подмосковье. Есть погибшие

    Александра Ломейко

    Пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем в Московской области. Состав снес машину, выехавшую на железнодорожный переезд. Жертвами аварии стали два человека.
    Поезд снес легковушку в Подмосковье. Есть погибшие

    Столкновение произошло на 67-м километре железной дороги «Москва — Рязань», сообщил сайт Рен ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

    Переезд находится на 10-м километре автодороги ММК — Чечевилово.

    Известно, что на железнодорожные пути выехала иномарка KIA. Погибли ее водитель и находившийся в салоне легкового автомобиля пассажир.

    На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Причины и все обстоятельства случившегося устанавливаются.